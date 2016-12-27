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未公布遼寧號詳細演訓資訊 馮世寬：隱藏實力

馮世寬被問到為何沒有公布遼寧號演訓照片及資訊？他強調是為了「隱藏實力」。（記者羅沛德攝）

2016-12-27  11:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國航母遼寧號日前在5艘船艦護衛下，突破第一島鏈前往西太平洋演訓，回程甚至接近台灣東南海域航行，國防部長馮世寬今日指出，國軍監控手段非常多，至於為何沒有公布遼寧號演訓照片及資訊？馮世寬則說是為了「隱藏實力」。

根據《蘋果日報》報導，針對空軍派出RF-16偵照機前往拍攝遼寧號艦隊，馮世寬今日受訪時指出，我軍艦事偵查的手段非常多，這次便是有派遣偵察機前往偵蒐。至於為何沒有公布遼寧號相關演訓照片及資訊，馮世寬表示因為中國先前已講明是遠海訓練，且日本也有公布，所以我方沒必要再做這些動作（公布資料），應該要隱藏自身實力。

馮世寬也提到，此次我方與中國並沒有互相干擾，中國也沒有進入我防空識別區ADIZ，整個演訓非常平和，且我方都有掌握。

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  • 昨日空軍派出RF-16偵照機前往拍攝遼寧號艦隊。圖為遼寧號，非此次演訓照。（美聯社）

    昨日空軍派出RF-16偵照機前往拍攝遼寧號艦隊。圖為遼寧號，非此次演訓照。（美聯社）

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