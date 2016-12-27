防政治力介入原住民媒體 時代力量提修法

2016-12-27 11:36

〔記者蕭婷方／台北報導〕原住民電視台開台至今十二年，由於仰賴政府公務預算、董監事遴選也未明文規範，屢遭質疑有政治力介入。為保障原民傳播權，時代力量今早提出「財團法人原住民族文化事業基金會設置條例部分條文修正草案」，除將法案正名為「原住民族文化傳播法」，並明文規範原文會成立、營運適用規定。

時代力量立法院黨團今在立法院召開「正名，原住民族文化傳播法─保障原媒獨立自主」記者會。

原民台自二〇一四年脫離台灣公共廣播電視集團，由行政院原住民族委員會轄下原住民族文化事業基金會取得經營權，隨後人事大幅受國民黨控制。

此外，原民台經營權轉換，原文會曾爆發撤換電視台董事長、執行長、台長引發爭議，專業度備受質疑，而電視台員工也大幅撤換三分之一，甚至任意解雇員工；加上原民台缺乏《原視法》與《原住民電視台製播準則》，遭批「電視台人治已凌駕法治」。

時代力量黨團總召徐永明表示，有鑑於原文會和原民台屢遭政治力不當介入，有損原民媒體獨立自主，才擬具「財團法人原住民族文化事業基金會設置條例修正草案」。

時代力量立委高潞‧以用曾為原民台記者，她舉自身為例，以前採訪原民會新聞，報導一出來，懲處就下來，指原民台開台至今，民代或政府都會透過各種方式，如凍結預算，影響原民台獨立自主運作。

依時代力量提出部分條文修正草案，修法重點除將法案正名為「原住民族文化傳播法」，並規定董監事遴選、執行長徵選須公開透明，且工會代表董事不需接受審查等組織章程。

為確保節目製播的獨立性、維護新聞自主，草案也明文保障原文會穩定財源，規範政府應每年捐贈固定比例；並明定原文會執行長應與各部門，共同制定新聞與節目製播公約，並得列為團體協約內容。

由於原民台扮演原住民專屬及使用族語的傳播角色，草案也增列原文會製播節目使用語言比例。

此外，為確保原住民族及一般大眾的收視權，草案也明定原民台為「必載」頻道。

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