遼寧號將射實彈？ 中國專家：可能在返航西太平洋時

有中媒報導指出，中國軍事專家李杰表示，遼寧號可能在返航途中，在西太平洋海域進行實彈射擊。（美聯社）

2016-12-27 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國航空母艦「遼寧號」昨天上午在我國東南部海域航行，並通過屏東鵝鑾鼻南方後向南海航行。有中媒報導指出，中國軍事專家李杰表示，遼寧號可能在返航途中，在西太平洋海域進行實彈射擊。

據《環球網》報導，中國軍事專家李杰認為，遼寧艦隊這次到南海可以進行空艦、空地等相關科目的演練，以進行協同聯合作戰。他還說，遼寧艦到南海未必會進行實彈射擊，因為南海局勢複雜且敏感，但在返航途中，有可能會在西太平洋海域進行實彈射擊。

報導也提到，李杰更強調，這次遼寧艦出航雖然是年度例行訓練，但客觀上將對台獨勢力及美國達到警示作用。