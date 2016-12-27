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國民黨明召開國際記者會 控訴遭黨產會追殺

2016-12-27  11:15

〔記者施曉光／台北報導〕黨產遭行政院不當黨產處理委員會清算的國民黨，明天上午將首度召開國際記者會，由曾任外交部長且外語流利的副主席胡志強出面主持，正式向國際社會「告洋狀」。

據了解，原本負責召集處理黨產議題的首席副主席詹啟賢，目前人在美國陪家人過耶誕與新年佳節，要到明年一月上旬才會返台，因此這場記者會由胡志強出馬，國民黨已通知所有駐台外國媒體記者，明天上午將以英文向國際社會說明國民黨對於黨產處理的原則，以及控訴遭行政院不當黨產處理委員會追殺的經過。

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  • 針對黨產問題，國民黨明天告洋狀， （資料照，記者蔡淑媛攝）

    針對黨產問題，國民黨明天告洋狀， （資料照，記者蔡淑媛攝）

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