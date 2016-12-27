將官授階 總統：社會對國軍尊重已開始提升

蔡英文總統27日出席106年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮。（記者羅沛德攝）

2016-12-27 11:07

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文今出席國軍將官晉升典禮，蔡英文表示，她就任以來，陸續視導許多國軍單位，注意到一些需改革事項，像是優先提升單兵戰鬥裝備、加速整建老舊營社、加強行政效率、提升國軍社會形象，都是士官每位官兵生活、安全和尊嚴，也是執行戰訓任務最可靠後盾。她也說，經這幾個月努力，社會對國軍尊重已開始提升。

蔡英文表示，晉任授階是國家對各位將領，過去數十年軍旅生涯的努力與付出最大肯定，不過，肩上的官階不只是榮譽，更是責任，「從今以後，國家賦予各位的責任也更加重大了。」每位將領都是國軍最重要的領導幹部，不只要做好戰訓責任，更要成為部隊同仁的模範，言行舉止都代表著國軍的形象，優秀表現就會讓國人同胞更加敬重國軍。

蔡英文也說，將領們在軍旅生涯中所長期累積的經驗，是國軍戰力的核心，傳承經驗、精益求精，國軍才會越來越進步。更重要的是，接下來無論在什麼崗位上，都要請各位將領在經驗的基礎上，持續地學習和創新。

蔡英文說，她也要向在國軍官兵背後另一個可靠的後盾，也就是各位軍眷，致上最高的敬意和謝意。如無軍眷的支持、協助，甚至寬容，今天晉升的將軍們就不會有今天的成就。當軍官全力投入國防事務，捍衛國家安全時，是軍眷在背後默默地撐起家務，給將士們精神上最大的支持，就是國家安全最重要的後盾。