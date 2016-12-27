內政部擬解散婦聯會 時代力量：財產處制需配套
2016-12-27 10:59
〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨附隨組織婦聯會為政治團體，至今未依法提供財務報告，內政部長葉俊榮昨於內政委員會答詢時表示，一切依照程序來走，也不排除解散婦聯會。對此，時代力量立委黃國昌今提醒，婦聯會為國民黨附隨組織，未來財產如何處置也成問題，主管機關內政部需與行政院黨產處理委員會協調。
依照人民團體法第58條規範，人民團體違反法令與章程，主管機關可撤免其職員、撤換其理事長；下一步就是「限期整理」，清查團體財產、全面改選理監事；第3步為廢止許可，全面清查團體債權與債務的關係，若持續未改善，最後一步才是解散。
黃國昌說，廢止許可、清查團體債權與債務，都為主管機關內政部職權，解散團體後，團體現餘依法財產屬於主管機關，由於婦聯會為國民黨附隨組織，應依《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》處置其財產，內政部應與黨產會協調。
但黃也提醒，解散婦聯會也需注意團體章程是否有「另立巧門」，對於現餘財產另有處分規範，反而難以追討。
時代力量立委徐永明指出，手上有一份前內政部長陳威仁給現任行政院黨產處理委員會主委、時任立委顧立雄的資料，至今資料沒更新，顯見個案查察沒進度，婦聯會至今未改善，希望行政部門要有強制作為。
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