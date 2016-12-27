國營事業預算餘338案表決 藍委分三班輪值應戰
2016-12-27 10:59
〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院院會今審理「105年度中央政府總預算附屬單位預算營業及非營業部分」，待處理提案總數1282案，經朝野協商後，各黨同意944案不需表決，但提案均應一一經院會依序宣讀，尚餘338案今日將展開表決大戰。
立法院國民黨團總召廖國棟說，國營事業的預算本週要處理完，各黨團花很多時間找到處理方式，1282案中撤了262案，另外375案，因本會期將結束不可能再專案報告，原要求行政部門須專案報告案部分，後改提書面報告即可，最後留338案尚待處理。
臨時會部分，廖國棟只要，自己今早與民進黨團總召柯建銘討論過，同意可有臨時會，但時間不要那麼長，因立委近兩會期都疲於奔命，除非像中央政府總預算真有必要的，再到臨時會處理，如考試院副院長人事同意權沒那麼急迫，就不要再臨時會處理，但若真要國民黨也沒反對理由。
針對105度國營事業預算表決，國民黨團已排定今日表決分組輪值表，國民黨立委分三班自上午9點至晚間12點輪值，上午由外交及國防、司法及法制委員會藍委負責，下午由內政、經濟兩委員會藍委接手，晚上則排定財政及教育及文化委員會藍委顧場。
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