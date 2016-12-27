婦聯會急切割 行文國民黨要求澄清互不相干

面對內政部揚言不排除予以解散，中華民國婦女聯合會發信給國民黨，要求對外說明婦聯會並非國民黨附隨組織。圖為婦聯會所在大樓外觀。（資料照，記者羅沛德攝）

2016-12-27 11:03

〔記者施曉光／台北報導〕政府持續追討國民黨不當黨產，最近矛頭指向「中華民國婦女聯合會」（婦聯會）。內政部多次去函婦聯會，要求提供財報遭置之不理後，揚言不排除予以解散，婦聯會日前則去函國民黨中央黨部，要求國民黨對外解釋說明，該會與國民黨並無任何附隨關係，急於與國民黨切割。

婦聯會在該函文中聲明，該會自始有自己的組織及運作機制，國民黨並未干預也無從干預，這是婦聯會與國民黨共同認知的事實。

該會並強調，在所謂不當黨產處理條例通過後，已造成嚴重政治衝突，部分人士任意指稱該會為國民黨附隨組織，已對該會造成嚴重困擾，而且不當黨產處理條例第四條第二項對「附隨組織」的定義，也絕不能套用於該會。