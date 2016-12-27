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國民黨中常委告洪秀柱 廖國棟：姚的控訴有理

2016-12-27  10:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨上週三舉行中常會，在逾20位中常委缺席下，黨中央仍強行通過「106年4項黨職人員選舉作業期程及第20屆黨代表選舉辦法」，將黨主席選舉提早至明年520舉行，中常委姚江臨等人不滿，昨日正式對國民黨及黨主席洪秀柱提告；對此，立法院國民黨團總召廖國棟今日指出，姚提出這樣控訴是有理的。

廖國棟受訪表示，黨團每天都在操作議事規則，從黨團立場來看，上週中常會的開會非常有爭議，在扣除請假人數後，人數過半就能開會，法規上從來沒有這種規定，更違背相關規範，姚江臨提出這樣控訴是有理、有基礎的。

廖國棟指出，自己明天會去開中常會，會建議黨中央回歸制度、回歸法規，不然制度混亂，又不遵守制度的話，國民黨會分崩離析，「對黨的發展非常不利！」

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  • 立法院國民黨團總召廖國棟。（資料照，記者林正堃攝）

    立法院國民黨團總召廖國棟。（資料照，記者林正堃攝）

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