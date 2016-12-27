立委林為洲：停止霸凌光復中學 收回行政處罰

2016-12-27 10:15

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣立委林為洲在臉書上貼出光復中學希特勒表演的介紹詞全文照片，並指這是一場「詞不達意」的演出，同時呼籲：「停止霸凌光復中學，收回行政處罰。」

林為洲說：「這是一場表演創作，應該沒有爭議，表演過程看不出文字綱要中，想表達「納粹殘暴、自由可貴」的內容，電影、小說、繪畫等創作中，以納粹時期為背景，出現納粹人物、圖像，所在多有，我們會評論其觀點及藝術水平，但不會因爲它不是好作品，而要作者道歉，更不會用行政手段懲罰作者或出版發行者。」

新竹縣議員張志弘也在貼文下方回應：「錯不在學校、學生，錯的是總統府和敎育部，一個創意表演有需要用到中央去怎麼在意嗎？委員，麻煩您在立法院為光復的老師和學生發聲。」