婚姻平權初審通過 陳芳明：台灣是我永遠的夢

挺婚姻平權修法的團體26日舉辦「爭取婚姻平權，用愛守護立院」活動，塞滿立法院旁的濟南路。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-12-27 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕婚姻平權修法昨天在立法院初審通過，民法相關條文可望修改成明訂同性可以結婚，且與異性平等適用夫妻配偶、父母子女及親屬的法規規定。對此，政治大學台文所教授陳芳明在臉書上發文，稱讚此事的意義「比起綠色執政還更重要」。

陳芳明表示，「在海外流浪的歲月裡，台灣一直是我的夢想。只要可以踏上自己的土地，夢想就能夠實現。民進黨在野時最窮困的階段，我曾經親歷過，也未曾使我放棄夢想。現在再次見證綠色執政，距離夢想應該更近了吧。」

陳芳明指出，「今天立法院婚姻平權法案通過初審時，我覺得比起綠色執政還更重要。有生之年看見太陽花學運，就覺得曾經奉獻的民主運動是值得了。今天再次看見婚姻平權法案初審通過，我的人權之夢更值得了。我必須承認，台灣是我永遠的夢。」