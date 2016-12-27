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追查婦聯會 顧立雄：必要時行使行政調查權

黨產會27日舉辦「黨產處理與民主鞏固」學術座談會，左一為黨產會主委顧立雄。（記者劉信德攝）

2016-12-27  09:36

〔記者楊淳卉／台北報導〕婦聯會因遲不申報財產，千億勞軍捐金流不明，遭內政部予警告處分，內政部長葉俊榮昨更表示「不排除解散婦聯會」。婦聯會長期被外界視為國民黨附隨組織，黨產會主委顧立雄今直言，不理解婦聯會有甚麼理由規避財產揭露，他唯一能想像的理由就是婦聯會「太黑箱了」，黨產會必要時會行使行政調查權，對婦聯會做調查。

行政院不當黨產處理委員會今舉辦「2016黨產處理與民主鞏固學術座談會」。顧立雄會前受訪表示，內政部與黨產會職責不同，婦聯會面對內政部質疑，僅回應「78年就停止勞軍捐、每年報稅」，根本是「問東報西」。

至於婦聯會是否為國民黨附隨組織，還須召開聽證程序認定。顧立雄說，目前還未正式與婦聯會接觸，還在蒐集資料、討論的階段，黨產會要先待前期調查資料完備，再與婦聯會索取其他資訊，必要時會行使行政調查權，對婦聯會進行調查。

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  • 黨產會27日舉辦「黨產處理與民主鞏固」學術座談會，邀請亞洲大學財經法律系助教李東穎（左起）東吳大學法學院副教授胡博硯、台北大學公共事務學院財政學系教授黃世鑫及政治大學法學院副教授林佳和等與談。（記者劉信德攝）

    黨產會27日舉辦「黨產處理與民主鞏固」學術座談會，邀請亞洲大學財經法律系助教李東穎（左起）東吳大學法學院副教授胡博硯、台北大學公共事務學院財政學系教授黃世鑫及政治大學法學院副教授林佳和等與談。（記者劉信德攝）

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