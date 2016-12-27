追查婦聯會 顧立雄：必要時行使行政調查權

黨產會27日舉辦「黨產處理與民主鞏固」學術座談會，左一為黨產會主委顧立雄。（記者劉信德攝）

2016-12-27 09:36

〔記者楊淳卉／台北報導〕婦聯會因遲不申報財產，千億勞軍捐金流不明，遭內政部予警告處分，內政部長葉俊榮昨更表示「不排除解散婦聯會」。婦聯會長期被外界視為國民黨附隨組織，黨產會主委顧立雄今直言，不理解婦聯會有甚麼理由規避財產揭露，他唯一能想像的理由就是婦聯會「太黑箱了」，黨產會必要時會行使行政調查權，對婦聯會做調查。

行政院不當黨產處理委員會今舉辦「2016黨產處理與民主鞏固學術座談會」。顧立雄會前受訪表示，內政部與黨產會職責不同，婦聯會面對內政部質疑，僅回應「78年就停止勞軍捐、每年報稅」，根本是「問東報西」。

至於婦聯會是否為國民黨附隨組織，還須召開聽證程序認定。顧立雄說，目前還未正式與婦聯會接觸，還在蒐集資料、討論的階段，黨產會要先待前期調查資料完備，再與婦聯會索取其他資訊，必要時會行使行政調查權，對婦聯會進行調查。

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