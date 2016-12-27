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遼寧號效應？ 小英昨臨時取消上午行程

2016-12-27  09:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍隊近期動作頻頻，中國遼寧號航艦編隊甚至貼近台灣東南海域航行，據傳總統府昨日早上8點多時，取消總統蔡英文上午的所有接見行程，總統府發言人黃重諺指出，總統取消行程主要是為了聽取國安會相關幕僚簡報。

根據《蘋果日報》報導，總統府昨日早上8點43分，突然發出簡訊通知媒體，蔡英文上午所有接見行程都取消，令人錯愕，事後媒體詢問黃重諺有關於蔡英文上午的行程，黃重諺指出，總統早上取消幾個行程，主要是為了聽取國安會相關幕僚簡報「近期區域安全相關情勢」。

至於是否與遼寧號一事有關？黃重諺僅表示，「就是區域安全情勢的相關簡報，但內容不便透露。」

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  • 據傳總統府昨日早上8點多取消總統蔡英文上午的所有接見行程，聽取國安會簡報。（資料照，記者方賓照攝）

    據傳總統府昨日早上8點多取消總統蔡英文上午的所有接見行程，聽取國安會簡報。（資料照，記者方賓照攝）

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