學生扮納粹有真相！立委提證據

立法委員林為洲在臉書公布光復中學學生變裝模仿納粹的介紹詞，他感嘆說「一場詞不達意的演出」。（圖截自林為洲臉書）

2016-12-27 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市光復高中二年級某班學生於23日下午，在校方舉辦的變裝遊行當中穿戴納粹衣帽，模仿納粹行軍隊伍，照片公開後遭各界撻伐。立法委員林為洲今天在臉書公布當初這群學生變裝的介紹詞，他感嘆說「一場詞不達意的演出」。

林為洲今早在臉書公布一張照片，是當初這群模仿納粹的學生變裝遊行介紹詞，介紹詞寫著「希特勒確實存在過，納粹也確實做了很可怕的行為，所以我們才要珍惜民主自由」，林為洲在貼文中說到「1，這是一場表演創作，應該沒有爭議。2，表演過程，看不出文字綱要中，想表達『納粹殘暴、自由可貴』的內容」

林為洲還表示，電影、小說、繪畫等創作中，出現納粹人物、圖像所在多有，我們會評論其觀點及藝術水平，但不會因爲它不是好作品，而要作者道歉，更不會用行政手段懲罰作者或出版發行者。文末還寫「停止霸凌光復中學，收回行政處罰」

許多網友看到貼文後紛紛留言「光復中學不應該成為追殺對象」、「為何追殺單純的學生」，但也有網友質疑介紹詞是事後捏造「那是交給學校看的介紹詞，塘塞學校用的」、「介紹詞也可以這兩天才寫……」