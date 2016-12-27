獨家》教部高層人事異動 陳菊愛將任國教副署長

2016-12-27 08:50

〔記者林曉雲／台北報導〕接掌教育部7個月，教育部再出現高層人事異動！教育部長潘文忠向高雄市長陳菊挖角，國教署副署長將換人做，由高雄市教育局副局長戴淑芬接任，現任副署長王承先退休之後將再任苗栗縣教育處處長。

戴淑芬預計在明年1月初走馬上任，主管國教署轄下的全國高中職業務，處理的第一件重大案件，就是最近因師生扮演納粹而引發國際爭議的私立光復中學後續的扣減獎助款一事。

高雄市教育局副局長戴淑芬原任教育局主秘，去年4月升任副局長，是高雄市教育局長范巽綠倚重的副手。據悉，借將的關鍵人物是教育部政次蔡清華，戴淑芬是蔡的學生，蔡清華又是陳菊任用的前高市教育局長，因此順利借將成功，未來將主管國教署高中職業務。戴淑芬受訪表示，她長期服務地方，雖對中央政策不熟，但相信在團隊合作下，能順利推動教育工作，局長范巽綠認為中央和地方多交流是好事。范巽綠曾任教育部政次，在520之前也一度是呼聲很高的教育部長人選。

教育界人士分析，獲潘文忠重用的國教署長邱乾國、新升國教署副署長的許麗娟及準國教署副署長，均有同樣的經歷，多是從教育行政的基層做起，擁有豐富的行政經驗，在教育政策的推動效率及克服實務困難上具有優勢，特別的是，三人均非教育本科出身，邱乾國是台大地理系，許麗娟是台大圖書館學系，戴淑芬則是成大歷史學系，讀碩博士時再轉跑道進入教育界。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，戴淑芬均被肯定能力強，但教育部高層多是與教長潘文忠有相同經歷的「同溫層」，也有人擔心格局不夠大，難有開創性作為。

潘文忠上任7個月，教育部高層人事數次大地震，兩位政次、主秘、綜規司長、技職司長、學特司長、資科司長、國會組執秘、國教署長及二位副署長等均全數換過，目前僅常次、高教司長、師藝司長、國際司長、體育署長等未換。