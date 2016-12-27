時代已過去需改革 馬英九：18趴是歷史產物
2016-12-27 07:32
關於年金改革議題，前總統馬英九說，18％優惠存款是歷史產物，但那個時代已經過去，需要思考如何改革。（資料照，記者林正堃攝）
〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九昨天下午到母校建中演講，提到有關年金改革議題時，馬英九說18％優惠存款是歷史產物，還提到任內曾提出完整年改方案，但遭到立委封殺。
根據《聯合報》報導，馬英九昨天在建中演講提到年改議題時，馬英九說，18趴是歷史產物，但那個時代已經過去，需要大家去討論、思考如何改革。馬英九也說，雖然無法改到讓全部人都滿意，但仍要避免造成世代不公。
馬英九也提到，任內提出過完整年金改革方案，保證30年都不會有問題，卻遭到立委反對而未能推行，現在新政府將提出改革方案，馬英九說屆時可以比比看有何不同。馬英九強調，年金改革需考慮行業與世代平等，再不採取行動，軍公教等年金都將面臨破產的危險。
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