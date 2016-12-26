小英：電業法、老屋重建獎助條例 儘速立法
2016-12-26 23:50
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文每週一在總統府召開執政決策協調會議，今（26）日會議對各項重要議案進行討論，蔡英文盼在國會會期結束前，完成總預算、電業法等審查、立法，民進黨主張召開臨時會處理；針對「都市危險及老舊建築物重建獎助條例草案」，蔡也請行政立法部門在短時間內完成立法。
綜合媒體報導，總統府發言人黃重諺在會議後轉述，蔡英文感謝行政與立法部門這段時間合作完成多項重要法案修法與審查。她表示，在本會期結束前，除了應在今年7月完成審查的105年國營事業總預算、106年中央政府總預算，考試院副院長人事案，亦請黨團盤點有助興利改革的民生法案，如電業法等，儘速完成立法。
民進黨團總召柯建銘表示，為通過這些重要議案，黨團主張召開臨時會處理。黃重諺表示，立院可能於27或30日處理國營事業總預算，臨時會召開日期、處理議題等，則由黨團安排。
對於今日中午行政立法協調會報所討論的「都市危險及老舊建築物重建獎助條例草案」，蔡英文指出，這是前幾週決策協調會討論過的優先施政項目，請行政立法部門在短時間內完成立法。
行政立法協調會報今決議，對老舊或危險建築物，提供容積、建蔽率及減稅獎勵誘因，以加速危險老屋都市更新，最快29日送行政院會通過。
根據草案，獎助方法包括容積獎勵最高可達法定容積的1.4倍，並放寬10%建蔽率、條例施行5年內核准的重建計畫，可享有地價稅和房屋稅減半徵收2年，屋主若沒在優惠期間脫手房屋，房屋稅減半徵收可持續到脫手為止，該條例也明訂同意改建比例，必須全體所有權人同意。
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