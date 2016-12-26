扁致詞感謝讓他「找回親情」 馬英九回應...

2016-12-26 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁在前日出席女兒陳幸妤新診所開幕，並在睽違8年之後首度於公開場合致詞，過程中他提及感謝馬英九讓他入獄進修，雖然失去自由但找回親情。對此馬英九回應，「這不是我個人的恩惠。」

根據《聯合報》報導，馬英九今於建中演講時，有該校學生問及如何回應陳水扁日前在開幕致詞時對他的感謝，馬英九表示是法務部參考醫生的判斷所做出的決定，並非他個人恩惠，「是依法行政，不是給他特別照顧。」