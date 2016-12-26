扁致詞感謝讓他「找回親情」 馬英九回應...
2016-12-26 21:31
〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁在前日出席女兒陳幸妤新診所開幕，並在睽違8年之後首度於公開場合致詞，過程中他提及感謝馬英九讓他入獄進修，雖然失去自由但找回親情。對此馬英九回應，「這不是我個人的恩惠。」
根據《聯合報》報導，馬英九今於建中演講時，有該校學生問及如何回應陳水扁日前在開幕致詞時對他的感謝，馬英九表示是法務部參考醫生的判斷所做出的決定，並非他個人恩惠，「是依法行政，不是給他特別照顧。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 獨家》空軍出動RF-16偵照機 拍到遼寧號囉！
- 獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急升空
- 遼寧號逼近？國安局：未往台灣海峽、進入南海
- 配合刑法沒收規定 農業金融法修正初審通過
- 民調差影響連任 柯P：投票那天高就好
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 一個控溫水瓶 驚覺台灣不見了
- 英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲（影音）
- 澳洲2男假扮工作人員 免費聽酷玩樂團演唱會
- 暴紅時睡過不少女性 喬治麥可一生未婚還出櫃
- 惱人冬季癢 中醫內用外敷藥加針灸從體質改善
- 夢中伸手比拳 阿緯激動想替女兒改名「劉問」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT leads public protests over Japanese import ban
- 中國遼寧號駛入西太平洋 日本戰機升空應對
- 藥頭網路販毒不開眼 將警誤認買家被逮
- 年金請領 中小學教師擬117年改為60歲
- 納粹爭議後 光復中學又爆cosplay霧社事件
- 竹市「大茶壺」付之一炬 文化界籲搶救暫定古蹟
- 律師隻手遮天 1個停車位詐377萬元
- 台股開盤上漲31.90點 報9110.54點
- 何芝芸美聲神似張清芳 打動曹俊鴻
- 自由廣場》中影人呼籲保留文化城
- 喬治麥可曾痛失愛滋伴侶 難忘刻骨銘心的愛戀
- 慢島劇團《南薑‧香茅‧罌粟花》讀劇會
- Baby養胎勾黃曉明看午夜場電影 恩愛指數甜蜜破表
- 台日青棒賽》木下隆也完投9局 奈良大勝興大附農
- 四川空姐穿漢服上街 抵制耶誕節
- 開賓士載妹被抓包 袁惟仁改開LEXUS公務採訪車躲跟拍
- 張讓／那時與我在
- 〈熱門族群〉生技股快要發了?浩鼎案沒偵結前發不了
- 台大與國北教大「想婚」至少交往3～5年
- 立院今審婚姻平權四版本 藍綠都不表態
- 聖誕節穿蕾絲解放雙乳 成語蕎性感照造福粉絲
- 勇士助理教練 菜鳥勤快上陣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Members of famed Russian army choir die in air crash
- （影音）36F港女星胸部夾殺男演員頭 網友羨慕到不行
- 〈熱門族群〉電源大廠鴨子划水 拚多角化提高長期獲利
- 永平工商校董聲明提告 王浩宇：社會自有公評
- 喬治麥可一生未婚也無子 64億遺產全要留給...！
- 辱罵警察連聲╳ 判賠慰撫金5000元
- （影音）鄧超唱謠籃曲哄入睡 女兒一腳飛踢堵住嘴
- 〈愛情軍師團〉12月徵文啟事
- 留住人才 陳添枝︰新創 打造年輕人舞台
- 苗栗多處休耕地 變賞花專區
- 自由廣場》（澄社評論）我們需要什麼樣的轉型正義
- 沒錯要申冤？ 光復學生發起「挺校長」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：扁致詞感謝讓他「找回親情」 馬英九回應...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分