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支持同婚修民法？馬：不一定要對婚姻制度做變動

2016-12-26  21:40

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今日初審通過攸關同性婚姻平權的民法部分條文修正草案，前總統馬英九今於建中演講時，有該校學生提問到關於修法議題，馬英九則表示，大家一定要有充分時間的思考，否則修法才是衝突的開始。

馬英九在建中演講時表示，他在台北市長任內，民政局每年編列100萬預算，主辦「台北同玩節」 活動，台北市為對同志最友善的城市，對同志問題也最關心。

馬英九強調，保障同志權益是必要的，但並非對婚姻、家庭制度做變動，個人認為朝這個方向可以被接受，但達到具體修法可能需要一段時間，否則贊成或反對到某種程度可能會出事情。

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  • 立法院今日初審通過攸關同性婚姻平權的民法部分條文修正草案。（資料照，記者簡榮豐攝）

    立法院今日初審通過攸關同性婚姻平權的民法部分條文修正草案。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 馬英九強調，保障同志權益是必要的，但並非對婚姻、家庭制度做變動。（資料照，記者林正堃攝）

    馬英九強調，保障同志權益是必要的，但並非對婚姻、家庭制度做變動。（資料照，記者林正堃攝）

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相關關鍵字： 同志 同性婚姻修法 民法修正案 馬英九
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