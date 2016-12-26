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大台中山手線 大甲后里「彩虹線」獲政院支持

2016-12-26  18:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長林佳龍力推的「大台中山手線環狀鐵路計畫」再下一城，他今日在市政會議上說，除已獲核准的下環微笑線外，大甲后里「彩虹線」也獲行政院支持，海線鐵路則將強化財務計畫，再和中央尋求共識，務必推動雙軌高架化。

市府指出，山手線的主要工程項目分別是海線大甲與山線后里新建串聯鐵路（上環彩虹線）、成功到追分雙軌化（下環微笑線）、海線鐵路雙軌高架化、山線鐵路高架化大慶延伸至烏日站，其中下環微笑線已由中央編列15.4億元經費推動中。

林佳龍今日在市政會議說，上環彩虹線也已獲行政院支持，至於海線雙軌高架化部分，因為涉及財務計畫，確定會進行雙軌化，而海線鐵路高架化也有其必要性，因此市府將再強化財務計畫說明，務必推動海線雙軌高架化。

他表示，山線鐵路高架化延伸到烏日站，將會影響到烏日都市計畫調整與副都心的整體發展，若完成高架化，原本被鐵路分隔的兩側，可以相互連結，同時讓烏日車站與高鐵站串聯。至於正積極推動的捷運綠線延伸至彰化市，不僅是中彰合作的優先項目，也獲得中央的高度支持，應該列為優先推動的項目。

立法院副院長蔡其昌強調，海線雙軌高架化是「翻轉區域、海線重生」最重要的項目之一，尤其縣市合併後，能藉由大眾運輸系統將都市縫合，並縮短大台中的城鄉差距。因此，期盼行政院能在市府補強相關計畫後繼續給予支持，尤其在中央、地方都十分重視海線雙港未來的發展下，「大台中山手線」計畫更不能獨缺海線，將會持續在中央發聲爭取。

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  • 立法院副院長蔡其昌（右二）多次邀集中央下鄉會勘，爭取大台中山手線經費。（記者黃鐘山攝）

    立法院副院長蔡其昌（右二）多次邀集中央下鄉會勘，爭取大台中山手線經費。（記者黃鐘山攝）

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