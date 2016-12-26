綠黨工挺婚姻平權修民法 柯建銘：立法不只是表態

2016-12-26 15:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院司法委員會今初審通過民法修正草案等婚姻平權相關法案。民進黨內黨工為表態支持修民法，特別自製彩虹字樣識別證。對於黨內是否因黨工表態而感受壓力？立法院民進黨團總召柯建銘昨受訪表示，立法是嚴肅的事情，不是很簡單用來表態的，而且強調「他們也不是立委啊」。

民進黨內有一群支持修民法版本的黨工與立院助理，自掏腰包製作寫有「婚姻平權、我支持修改民法」字樣的彩虹識別證帶，並在法案審查前夕集體公開照片，堅定表達對民法修正草案的支持。據了解，該批彩虹識別證帶總共有500條，消息曝光後，各機關政治工作者踴躍向相關人員索取，包括總統府、立法院與行政院內，皆可見到彩虹識別證帶的，數位政委唐鳳也公開他的掛帶相片，表達支持修民法版本的平權法案。

面對青年黨工明確表態支持修民法版本，柯建銘是否感到黨內壓力？柯建銘聞及回應「他們也不是立委啊」，柯建銘強調，立法是嚴肅的事情，要面對所有權利義務關係，不是很簡單用來表態的。目前黨內壓力是來自立委之間沒有共識，不管是民法或是專法都有不同版本，且各有支持者，所以黨團沒有一定要支持哪個版本，也不可能強制約束黨團成員。未來這些版本一起提進協商，他希望社會要有一些對話空間，冷靜溝通。

立院今初審通過修訂民法的兩個版本，進入為期一個月的朝野協商。但本會期僅到這個月底為止，下會期於二月開始，院會仍須待總質詢等結束後才會處理法案。目前除民法兩版本外，專法派目前尚未見到任何提案，但柯建銘昨表示，「有人會提專法」。法務部長邱太三今則在立院表示明年，原則上二月將提「同性伴侶法」，送入立院併案審查；另外民進黨立委趙天麟擬有「同性伴侶權益保障法」；國民黨立委許淑華擬有不分同性、異性戀的「伴侶法」；反同派的護家盟則擬有低於婚姻位階的「同性家屬權益保障法」等。民進黨黨團幹事長吳秉叡則曾表示，支持修民法、反對「同性伴侶法」，且若真要走專法，他只能接受「同性婚姻法」，保障同性配偶享有與異性配偶相同之權益。