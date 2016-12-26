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中國航艦已到東沙島海域 軍方持續監控

中共遼寧號航母。（美聯社）

2016-12-26  15:02

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部今日下午表示，中共遼寧號航母由5艘作戰艦護衛下，1400時經我東沙島東南海域續向西南航行，執行跨海區訓練任務，國防部將持續掌握其未來行動，請國人放心。

對於軍方派出RF16戰機進行偵照，國防部說，這屬於國軍聯合情監偵作為之一環，相關細節，依慣例不予評論。

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