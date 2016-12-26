婚姻平權初審通過 李晏榕：畢安生留給台灣的禮物

曾在台大外文系任教的畢安生，疑似因為35年的同志伴侶曾敬超癌逝，情緒太過痛苦而輕生。（圖擷取自「李晏榕 Yen-jong Lee」臉書粉絲團）

2016-12-26 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕婚姻平權修法今天在立法院司法及法制委員會初審通過，民法相關條文可望修改明訂同性可以結婚，且與異性平等適用夫妻配偶、父母子女及親屬的法規規定。對此，在2014年代表社會民主黨參選台北市立委的律師李晏榕表示，這是畢安生留給台灣最好的禮物。

婚姻平權運動最近聲浪高漲，起始點被認為是今年10月的畢安生墜樓事件，畢安生生前曾為台大外文系教授，並與電影藝文圈交好，他與女星鞏俐前經紀人曾敬超是相戀35年的同志伴侶，並疑似因為不堪曾敬超1年多前癌逝，才跳樓輕生。曾經向畢安生學法文的李晏榕，前年選舉期間就在臉書撰述曾敬超逝世，畢安生卻無法獲得兩人愛巢的故事，呼籲同性婚姻法制化。

根據《蘋果日報》報導，李晏榕表示：「站在學生的立場，我們希望畢老師現在還活著，畢老師的故事讓大家了解同志伴侶不公平的處境，如果真的走到婚姻平權《民法》最終修正通過的那一天，我想那會是老師留給台灣最好的禮物，只是很遺憾，這個禮物是以他的生命換來的。」