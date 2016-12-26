羅智強：藍軍2018輸掉台北，就沒有2020
2016-12-26 15:10
〔即時新聞／綜合報導〕總統府前副秘書長羅智強表態要參選2018台北市長，他今天表示，自己從520前後就開始思考要參選，因為很憂心國內政局：「藍軍如果2018輸掉台北市，就沒有2020。」
《中央社》報導，羅智強今接受POP radio廣播專訪，沒有透露參選徵詢了哪些人，但他說徵詢的回應都還算正面，並不是支持他這個人，而是支持有想法就去做，這對國民黨和台北市都是好事，希望透過自己投入北市選舉，能讓國民黨的死水活化、打破僵局。他認為黨內不是沒人才，而是沒有好的機制，讓大家良性競爭。
在基隆長大的羅智強為何要轉戰台北市？羅智強認為，在哪裡選都是為這塊土地做事，他評估台北市的狀況讓他憂心，台北市長柯文哲的民調低是原因之一。
羅智強還說，如果2018藍軍在台北市輸掉，就沒有2020，因為台北不只有台北的議題，也有國家、政黨高度議題，不能讓國家失去制衡民進黨的力量，國民黨代表的理念不能倒。
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