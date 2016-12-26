中國外交部：與聖多美普林西比復交
2016-12-26 13:30
〔記者林良昇／綜合報導〕中國外交部今表示，中國外交部長王毅在北京與聖多美和普林西比外長博特略舉行會談。會談後，兩國外長簽署了《中華人民共和國和聖多美和普林西比民主共和國關於恢復外交關係的聯合公報》；兩國恢復外交關係。
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