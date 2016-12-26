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欠稅大戶追稅期延至2022年 財長：再追回50億元

2016-12-26  13:33

［記者吳佳蓉／台北報導］欠稅大戶追稅期再延5年，相關修正草案今通過立法院財委會初審，原本的追稅截止日，由明年3月4日延至2022年3月4日截止。財政部長許虞哲表示，加計此次延長5年，累計對此批欠稅大戶的追稅期，將達15年，會是最後一次延長，希望能趁最後5年追稅期，再追回50億元以上欠稅。

欠稅案件可分兩類，一類為2007年3月6日後新增的欠稅案件，追稅期最長15年。另一種類則為2007年3月5日前移送執行、依法仍可追索的陳年舊案，這類舊案的執行期間，原訂一律至明年3月4日結束，包括黃任中、黃若谷、夏黃新平等著名欠稅大戶，都在此批「大赦」名單中。

財政部表示，考量租稅公平，對2007年3月5日前移送執行的陳年舊案，仍有持續追索的必要，因此希望再延長追稅期5年。不過，考量稽徵成本及必要性，將只對其中欠稅金額在千萬以上的大戶，以及於2007年3月5日前遭法院裁定拘提或管收確定、遭核發禁止命令者，持續追討，其餘將可一筆勾銷。

財政部估計，延長追稅期後，可再繼續對370人追討1900件欠稅案件，可追討欠稅253億元。許虞哲表示，考量新、舊欠稅案的公平性，陳年舊案的欠稅案件追討期，也將比照新案以15年為限，因此，此次將是最後一次延長。

今日財委會上，不少立委質疑財部追稅力道不足，時代力量立委黃國昌指出，2007年、2012年財部兩次延長陳年舊案的追稅期，但兩次期間的徵起率各只有13.13%及8.24%，僅各追回274.08億及58.36億元，質疑未來5年可有多少成效。

對此，許虞哲回應，此次延長，只針對欠稅千萬以上的大戶繼續追，抓大放小，查稅火力將更集中，將製作欠稅清冊，掌握追查進度，確認到底還有多少財產可追、價值為何；希望能在追回50多億元，目標追回5分之1稅款。

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  • 財政部部長許虞哲26日於立法院表示，財政部對欠稅大戶追稅門檻調高到新台幣1000萬元，目標再延長5年的追稅期間，272億元的欠稅可追回超過50億元。（記者羅沛德攝）

    財政部部長許虞哲26日於立法院表示，財政部對欠稅大戶追稅門檻調高到新台幣1000萬元，目標再延長5年的追稅期間，272億元的欠稅可追回超過50億元。（記者羅沛德攝）

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標題：欠稅大戶追稅期延至2022年 財長：再追回50億元


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