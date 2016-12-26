婚姻平權法案初審通過 王丹：已踏出最艱難的一步

婚姻平權法案稍早已通過初審，中正大學客座教授王丹在粉專上，表示恭喜臺灣邁向更文明的社會。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-12-26 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會，今天初審通過攸關婚姻平權的《民法》修正草案，現任中正大學客座教授王丹，稍早也在臉書發文，表示恭喜同志族群、支持者，與台灣社會。

王丹在「王丹网站 Wang Dan's Page」粉絲專頁上寫下，「恭喜臺灣同志族群和支持者，對幸福的追求中於邁開重要一步」。他也認為，雖然還要繼續努力，但這一步來之不易，也是最艱難的一步，「這一步邁出來，值得慶祝」。

王丹還說，恭喜臺灣社會，向著更文明的社會，又前進了一哩路，因為「平等的價值是文明的重要內涵，而同志的權利，體現的正是平等這個價值」。另外，除在末尾替臺灣加油打氣，他也表示，「在所有的興奮和慶賀之後，我們還要繼續走下去，讓臺灣因為偉大價值而偉大。希望年輕一代繼續成為風，吹動臺灣繼續向前走」。