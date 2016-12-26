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議員買到17件核災區食品 批南市府擺爛

市議員林燕祝（中）展示所買到的日本核災區食品，痛批台南市政府擺爛，根本不稽查。（記者蔡文居攝）

2016-12-26  13:09

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會國民黨團今天中午召開記者會，市議員林燕祝展示她買到的17件日本核災區食品，痛批台南市政府擺爛，根本不稽查。

林燕祝表示，這些食品有醬油、餅乾、零嘴等，全都來自日本核災區，她是在台南專門賣日本食品的超市買到的，產地包括千葉、群馬、茨城等地區的食品。

她質疑說，為何民眾買得到？在台南市買得到？台南市衛生局目前卻只查3件，其他都沒有，那她手上這些核災區食品是來自哪裡？何為台南市的食安自治條例修正案不通過？到底有無在為台南市的食安在把關？

包括國民黨團書記長蔡育輝、副書記長王家貞、市議員洪玉鳳、林燕祝、林美燕、盧崑福、許至椿、李坤煌等人今天聯合召開記者會，痛批台南市食品安全管理自治條例修正案，遭民進黨封殺，市政府未負起為市民把關的責任。

市府新聞處長許淑芬表示，市府會請衛生局主動連繫，到底是什麼管道取得，然後派人查明清楚，包括違反情況、標示問題，均會就個案查明。她也強調，目前政府並非要進口核災食品，而是非福島地區的食品，在經過國際安全標準檢驗，在安全無虞下才考慮可以進口；至於市議會的食安自治條例修正案，在中央的法令上已有相關的規定，上週議會對該修正案也有進行相關討論，市府尊重議會決議。

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