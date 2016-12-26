立委建議政府對外強調「台灣」 外交部：參酌辦理
2016-12-26 13:03
〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院外交委員會提案建議政府部門對外互動時，盡量採用「台灣」名稱，或以與中華民國相同大小文字凸顯「台灣」，以掙脫兩岸同屬一中的死胡同。外交部對此表示尊重，且認為此案在實情上並無窒礙難行之處，將參酌辦理。
立法院外交委員會今邀請外交部、國安局與陸委會，就台聖斷交事件進行專案報告並備質詢。民進黨立委王定宇提案指出，以往在台灣的中國國民黨政府，一方面號稱代表全中國、一方面卻仰賴中國鼻息，造成自我認同混淆與相互矛盾，因此衍生出自欺欺人的外交政策。王定宇在提案中強調，我邦交國屢屢遭中國奪取，對外政策的荒謬性已經到了必須全面檢討、改弦易撤的關鍵時刻。
王定宇並說，美國候任總統川普以台灣總統稱呼蔡總統，美國著名智庫外交關係委員會所發行刊物也建議台灣拋棄「中華民國」名號，正名為台灣。王定宇表示，面對中國併吞的強大壓力，而「中華民國」在國際社會又會陷入「同屬一中」的死胡同，他認為台灣獨立自主的現狀若要維持下去，未來勢必面臨制憲改名或住民自決等情況，以掙脫一中魔咒。
在實質作法上，王定宇建議，台灣可憑藉本身發展民主過程的寶貴經驗，幫助國際間仍走在民主進程中的脆弱國家，如成立外交基金或提供必要協助。另外，王定宇也提出，政府在文宣及官方文件中，或與邦交國及非邦交國簽訂之協議計畫等，或提供技術與人道援助等活動時，盡量採用「台灣」為名，或以中華民國相同大小文字凸顯「台灣」名稱。
此提案獲民進黨立委陳亭妃、羅致政、劉世芳、呂孫綾與時代力量立委林昶佐連署支持，並在外交部提議修正部分文字後通過。外交部表示，尊重立法權對行政部門施政的建議，行政部門可視實情及個案制宜辦理，而本提案因無滯礙難行之處，故尊重並參酌辦理。
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