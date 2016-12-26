傳將升任副閣揆？ 賀陳旦否認

外傳交通部長賀陳旦（中）將高升行政院副院長，但他今天在立法院備詢時，向質詢的立委否認該項消息。（資料照，記者陳志曲攝）

2016-12-26 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕日前傳出行政院會在立法院新會期前有一波內閣調整，其中更傳出交通部長賀陳旦將高升行政院副院長，但他今天在立法院備詢時，向質詢的立委否認該項消息。

據《東森新聞雲》報導，民進黨立委鄭寶清今天上午在立法院交通委員會質詢問到，交通部長賀陳旦將升任行政院副院長一事是否屬實，賀陳旦則當場否認說並沒有這件事。

報導也提到，鄭寶清還誇讚賀陳旦很負責，如果升官他會支持。另外，立委鄭運鵬說，賀陳旦取消國道端午免收費政策可能走錯，但後來表現都很棒，是最不應下台的部會首長。