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中國鷹派官媒嗆聲 對台軍事牌還有很多

掛載AIM-120先進中程飛彈執行CAP任務，並掩護偵照的空軍花蓮基地F-16戰機。（記者游太郎攝）

2016-12-26  12:50

〔記者羅添斌／台北報導〕中國接連派出軍機、航艦繞航台灣周邊海空域，意圖對台威嚇，中國軍方所屬的鷹派官媒《環球時報》今天還發表社評指出，聖多美普林西比與台灣斷交是「台獨」勢力遭到的第一個懲戒，但這還遠遠不夠，除了從外交上打擊「台獨」，中國方面恐怕還需要採取數加震懾「台獨」的軍事動作，以打擊民進黨當局的氣焰。

對於中國派出航艦穿越第一島鏈，到西太平洋海域演訓，《環球時報》也發表評論指出，中國航母一定要遠行，把圍繞中國核心利益的角力擴大，減輕中國沿海壓力，因此不僅要出第一島鏈，未來還應當出第二島鏈，中國艦隊遲早要在東太平洋巡航，也需要在南美洲建立海軍補給基地。

資深政府官員今天指出，中國當局近年來不斷利用官媒或是網民，散佈對台軍事施壓的訊息，也派出軍機軍艦繞台航行進行威嚇，國安團隊及軍方對此均有掌握及因應，確保國家安全；官員還指出，中國方面片面中止兩岸對話管道，對兩岸和平並無助益，呼籲中國當局應即早重啟兩岸對話。

美國總統歐巴馬日前正式簽署國防授權法案，解除台美軍事交流過去種種不合理的限制，中國官媒《環球時報》今天發表社評指出，自1996年對台進行飛彈試射以來，大陸再沒有搞警告「台獨」的軍事行動，自這次民進黨再次上台後，「台獨」重新活躍，華盛頓方面也出現利用「台獨」作為對華博弈籌碼的新動向，如何採取實際行動懲戒「台獨」成為大陸不容迴避的現實課題。

《環球時報》社評指出，他們過去曾提出軍艦和軍機越過台海中線，軍機飛越台灣本島，這些建議都得到大陸譽輿論及學術界的響應與支持，「大陸的軍事牌還有很多，針對台灣靠近大陸的離島採取一些行動尤其容易」。

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