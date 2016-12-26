立委建議外交攻守並用 外交部：當然有口袋名單
2016-12-26 12:43
〔記者呂伊萱／台北報導〕我與聖多美普林西比共和國斷交後，國人擔憂骨牌效應或影響總統出訪行程。民進黨立委建議，不一定要烽火外交戰，但應有所作為、攻守並用，「有沒有爭奪新邦交的口袋名單？」李大維回應說當然有口袋名單，且是一個以上。
聖國與我斷交風波未息，外界紛紛點名諸如梵蒂岡與尼加拉瓜等國可能成為下一個聖多美。又總統蔡英文下月將出訪中美洲4友邦，包括尼加拉瓜、宏都拉斯、瓜地馬拉及薩爾瓦多，立委擔憂在出訪前中後等階段，再度出現斷交事件。
李大維今在立法院表示，與出訪4邦交國的關係皆穩定，「不會有問題」，但該有的備案和措施，也都有所準備。外界點名與尼加拉瓜邦交不穩，外傳國安局踩線碰壁，李大維表示與尼關係「相當穩定」，國安局副局長周美伍則說，事前準備工作到目前為止「都非常順利」。
民進黨立委羅致政與王定宇也建議，不一定要烽火外交戰，但應有所作為、攻守並用，「有沒有爭奪新邦交的口袋名單？」李大維回應說當然有口袋名單，且是一個以上。他經常與各地域司司長們交換意見，注意國家政情發展，這方面工作「一直都在準備」，但案屬機密且相當複雜。涉外人士則說，一直都有很多國家想和我們當新朋友，但要看是酒肉朋友還是可以交心結婚的朋友，當然若到了忍無可忍、有必要的時候，要出手搶幾個邦交國，因為攻擊就是最好的防守。
另，外媒再報導梵蒂岡與中國建交談判進入尾聲，可能影響我國與梵蒂岡邦交。對此，李大維認為，該報導「了無新意」，不過中國昨起舉行天主教代表大會「值得注意」，外交部將密切關注日後新領導團隊組成。
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