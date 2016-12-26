配合刑法沒收規定 農業金融法修正初審通過

2016-12-26 12:39

〔記者邱燕玲／台北報導〕根據104年12月30日修正公布的刑法，已將沒收修正為具獨立性的法律效果，不再為從刑；且依據刑法施行法規定，其他法律關於沒收、追徵、抵償之規定不再適用，立法院經濟委員會上午因此初審通過「農業金融法部分條文修正草案」。

初審通過的條文將現行農業金融法第39條第1項及第40條第1項規定修正，明確定義犯罪所得「因犯罪獲取之財物或財產上之利益」，以為刑法之特別規定，避免與修正後的刑法第38條之1所定沒收之犯罪所得混淆，造成未來司法實務上犯罪認疑義。

同時也將現行第57條有關沒收所收財物及追徵之規定刪除，以回歸適用刑法之規定。