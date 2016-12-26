婚姻平權民法修正案 立院初審通過
2016-12-26 12:46
國民黨立委許毓仁（左二）、民進黨團總召柯建銘（左一）與會議主席尤美女（右一）就法案內容交換意見。（記者羅沛德攝）
〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天初審通過民法部分條文修正草案，明定同性可以結婚，且與異性平等適用有關夫妻配偶、父母子女及親屬的法規規定，收養子女時也不得對其有歧視對待。
婚姻平權法案共有6個修法版本，今日立法院司法及法制委員會討論後，通過在民法第972條原條文「婚約由男女當事人自行訂定」外，增列第2項「同性婚約應由雙方當事人自行訂定」。初審條文也規定，未滿17歲者不得訂定婚約、未滿18歲者不得結婚。
草案另增訂第971條之1，異性或同性之婚姻當事人，平等適用民法或其他法規關於夫妻配偶之規定；異性或同性配偶平等適用民法父母子女、親屬之規定，但第1063條婚生推定仍以異性配偶為限。另外，未成年被收養之認可，法院不得以收養者性別、性傾向、性別認同等為理由歧視對待。
草案並增訂第二章之一，規定「同性婚姻，其親屬關係之建立、消滅與法律效果，依本法規定。」
委員會審查完後，有混入委員會的抗議民眾兩度衝上主席台，隨即遭警方排除。民進黨籍召委尤美女會後表示，距離法案三讀通過還有半年時間，這段時間仍需要溝通，理解需要時間，希望大家把握黃金6個月時間。初審通過之條文，明年啟動朝野協商之前，若後續有相關提案，均於院會併案協商。
有抗議民眾混入司法法制委員會，突然拿出大聲公與抗議紙板，試圖衝向尤美女，大喊「停止審查、交付公投」等口號，警察隨後將抗議者拉出會議室。（記者羅沛德攝）
警察隨後將抗議者拉出會議室。（記者羅沛德攝）
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