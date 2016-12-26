教育「追求標準答案」 柯說：再100年也拿不到諾貝爾獎
〔記者何世昌／台北報導〕北市第14間非營利幼兒園「天母國小」今早揭幕。台北市長柯文哲致詞表示，中國人去年贏得「半個」諾貝爾醫學獎；反觀，我國教育仍追求「標準答案」，讓整個民族失去創造力，再100年還是不會拿到諾貝爾獎。因此，他致力推動非營利幼兒園，並鼓勵創新，避免教育過於「單一化」。
北市府教育局自103學年度起力推「非營利幼兒園」，其特點是：品質比照公幼、每月收費8000元，介於公、私幼間。「天母國小非營利幼兒園」今早揭幕；另下學期，「濱江國小非營利幼兒園」也將揭幕，屆時，北市將有15間非營利幼兒園。
台北市長今早出席「天母國小非營利幼兒園」揭幕式。柯文哲致詞表示，北市幼兒園共三類：公立、私立、非營利，其各有利弊。公立幼兒園價格便宜、品質保證；但下午4時放學、寒暑假不提供收托，對家長而言很不便。私立幼兒園最大缺點是價格偏高。
「非營利幼兒園」則擷取2邊的優點：第一、收費介於公、私幼中間；第二、平日收托時間延長、寒暑假照常提供收托。柯說，未來理想是「公立：非營利：私立」達到「4:3:3」，且非營利幼兒園與公立幼兒園的價差低於3000元。
柯致詞也提到我國教育問題，並以諾貝爾獎為例。他說，諾貝爾獎自1900年頒發迄今，共已頒發117屆。若僅計自然科學，總共頒發351次獎項；其中，去年發明抗瘧疾新藥的「屠呦呦」獲得「半個獎」。
柯強調，351個獎，中國拿了半個獎，這表示我們教育一定哪個地方出問題。若我們整個教育都要標準答案、整個民族失去創造力，再一百年還是不會拿到諾貝爾獎。因此他鼓勵興辦非營利幼兒園，以免教育過於「單一化」；「非營利幼兒園」由政府提供空間、設備，並鼓勵創新教育。
事後，記者詢問教育究竟哪裡出問題，以及「納粹展示案」看法？柯僅回應：「需要時間慢慢跟你講」，便關車門離去。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急升空
- 獨家》空軍出動RF-16偵照機 拍到遼寧號囉！
- 傅崐萁就職7週年 誓言「掃除地方垃圾」
- 民法修正案 邱太三：明年二月提同性伴侶法
- 高度爭議法案 反同婚團體：冷靜下來，事緩則圓
- 英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲（影音）
- 一個控溫水瓶 驚覺台灣不見了
- 白宮最後耶誕夜 歐巴馬感性談「包容」
- 台日高中棒球菁英賽／曾連投10K 竹田祐「94狂」
- F奶女優「三上悠亞」跳戀舞 太甜美網友都瘋了
- NBA》杜蘭特輸球就是爽？魏少衝出球場忘情大叫（影音）
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MND monitoring Chinese naval vessels
- 花毯節充氣小馬引人潮 竟不到1天就陣亡
- 劉曉波遭囚7週年 港人遊行要求釋放
- 遼寧號逼近？我F16深夜升空
- 蔡：18趴可提早4年內退場
- 襲胸裝沒事逛夜市 路人圍住報警送辦
- 同志伴侶證 今起開放申請
- 教宗發表耶誕文告 呼籲終止敘利亞內戰
- 遊南庄走馬看花 鄉長：旅客需再教育
- 徐若瑄產後首獻聲 背歌詞備戰上《紅白》
- 納粹爭議後 光復中學又爆cosplay霧社事件
- 星期專訪》中研院長廖俊智︰急盼萬靈丹 台灣恐走偏
- 興航兩岸航線時間帶 恐遭中國收回
- 職域轉換 規劃採年資併計、年金分計
- 德國發現二戰1.8噸未爆彈
- 桃市》走「全台最長吊床式吊橋」 等明年中
- 混進喜宴白吃白喝 順手偷走18萬元相機
- 休傑克曼聖誕驚魂記 下海游泳驚遇大白鯊
- 自由共和國》津上俊哉／中國能否處理好「殭屍企業」
- 甩婚變大吃大喝 謝欣穎：不要再說我沒吃東西！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Members of famed Russian army choir die in air crash
- 若台海戰爭爆發 中官媒：台美合作也贏不了中國
- 曾淑美／同詩於一代 － 關於吳介民，和他的詩
- 貝克漢踢球一把罩 洗手做羹湯廚藝了得
- 聯國通過中止屯墾案 以進行報復
- 墨西哥血腥耶誕節 1天內13人疑遭幫派屠殺
- 留住人才 陳添枝︰新創 打造年輕人舞台
- NBA》耶誕大戰火藥濃 勇士更衣室被貼挑釁海報
- 〈戀愛翹翹板〉男友外派延誤婚事 返台無期孤單難耐
- 南投4場茶賽展售 同日登場較勁
- 把仇恨化為甜蜜 挺同廣告遞出橄欖枝
- 袁惟仁簽字離婚 黃安落井下石「長得那麼醜」
- NBA》柯瑞MVP身手不再？柯爾：他還在適應中
- 〈愛情軍師團〉12月徵文啟事
標題：教育「追求標準答案」 柯說：再100年也拿不到諾貝爾獎
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email