教育「追求標準答案」 柯說：再100年也拿不到諾貝爾獎

2016-12-26 12:35

〔記者何世昌／台北報導〕北市第14間非營利幼兒園「天母國小」今早揭幕。台北市長柯文哲致詞表示，中國人去年贏得「半個」諾貝爾醫學獎；反觀，我國教育仍追求「標準答案」，讓整個民族失去創造力，再100年還是不會拿到諾貝爾獎。因此，他致力推動非營利幼兒園，並鼓勵創新，避免教育過於「單一化」。

北市府教育局自103學年度起力推「非營利幼兒園」，其特點是：品質比照公幼、每月收費8000元，介於公、私幼間。「天母國小非營利幼兒園」今早揭幕；另下學期，「濱江國小非營利幼兒園」也將揭幕，屆時，北市將有15間非營利幼兒園。

台北市長今早出席「天母國小非營利幼兒園」揭幕式。柯文哲致詞表示，北市幼兒園共三類：公立、私立、非營利，其各有利弊。公立幼兒園價格便宜、品質保證；但下午4時放學、寒暑假不提供收托，對家長而言很不便。私立幼兒園最大缺點是價格偏高。

「非營利幼兒園」則擷取2邊的優點：第一、收費介於公、私幼中間；第二、平日收托時間延長、寒暑假照常提供收托。柯說，未來理想是「公立：非營利：私立」達到「4:3:3」，且非營利幼兒園與公立幼兒園的價差低於3000元。

柯致詞也提到我國教育問題，並以諾貝爾獎為例。他說，諾貝爾獎自1900年頒發迄今，共已頒發117屆。若僅計自然科學，總共頒發351次獎項；其中，去年發明抗瘧疾新藥的「屠呦呦」獲得「半個獎」。

柯強調，351個獎，中國拿了半個獎，這表示我們教育一定哪個地方出問題。若我們整個教育都要標準答案、整個民族失去創造力，再一百年還是不會拿到諾貝爾獎。因此他鼓勵興辦非營利幼兒園，以免教育過於「單一化」；「非營利幼兒園」由政府提供空間、設備，並鼓勵創新教育。

事後，記者詢問教育究竟哪裡出問題，以及「納粹展示案」看法？柯僅回應：「需要時間慢慢跟你講」，便關車門離去。