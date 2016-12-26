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社會有共識再推法案？段宜康：那美國還在種族隔離

2016-12-26  13:16

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會在今日進行婚姻平權法案審查，雖然在稍早已通過初審交付黨團協商，但由於法案具高度爭議性，過程中即使是同黨委員都有不同意見，認為在社會達成共識前不應貿然通過。民進黨立委段宜康對此表示，立法院應該要帶領社會進步，如果任何法案都得取得社會共識，那美國到現在還在實施種族隔離。

段宜康談到，反同婚人士的聲音固然有其社會代表性，但他質疑，立委難道就可以不經查證，只是傳達來自街頭的聲音？他指出，立委在討論重大議題時，除了彌平爭議外，還要打破外面許多不實的言論，像是「出生率會下降、愛滋會蔓延」等謠言。

段宜康指出，有人說在社會還未達成共識前，不適合通過爭議極大的法案。但他強調，國會應該要帶領社會進步，如同美國在1964年通過的黑人平權法案，在當時也具有高度爭議，如果要等到達成共識，那美國可能現在還在實施種族隔離。此外，法案通過後，州政府更派遣國民軍保護上學的黑人學生，認為立院若不肯面對衝突，那就不是負責，而是鄉愿。

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  • 段宜康表示，立法院應該帶領社會進步，而非只是傳達人民聲音。（資料照，記者羅沛德攝）

    段宜康表示，立法院應該帶領社會進步，而非只是傳達人民聲音。（資料照，記者羅沛德攝）

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