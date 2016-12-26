台中市調解績效六都第一 林佳龍頒獎鼓勵

2016-12-26 12:12

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市調解績效六都第一，市長林佳龍今日在市政會議頒發獎牌給13個區調解委員會，推祟調解委員的專業及服務熱忱，感謝他們為民眾排難解紛所作的努力。市府法制局長陳朝建表示，將推動修復式正義制度，更有效化解紛爭。

台中市各區公所調解委員會104年度調解成立率高達89.3％，調解績效為六都第一，市府法制局辦理各區公所調解業務績效考評，經送法務部複評，核定績優調解委員會前5名分別為西區、大雅區、潭子區、沙鹿區及西屯區。

其中西區調解委員會已連續4年獲得法務部考評績優獎勵，績效斐然。另外，依案件數分組考評，各組前2名績優區公所分別為第1組：南屯區、北區，第2組：清水區、霧峰區，第3組：神岡區、大肚區，第4組：新社區、外埔區。

陳朝建表示，已規劃建置「調解作業管理系統2.0版」，預計於明年2月間開放民眾上線使用，新版系統除保留舊系統可線上聲請調解服務外，更增加線上「調解案件進度查詢」功能，調解時間地點及進度一目了然，享受便捷快速電子化的服務。

他又說，為使調解雙方於調解時能建立溝通的平台，也將推動修復式正義制度應用於調解程序中，透過調解委員引導當事人間善意溝通，討論相互的需要，共識出兩造都可接受的內容，期能有效化解紛爭。