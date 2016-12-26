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平息公務員不滿 賀陳旦：國旅卡將規劃套裝行程、享折扣

2016-12-26  11:50

〔記者甘芝萁／台北報導〕交通部長賀陳旦今天表示，目前正在鼓勵地方政府提報景點、行程內容，交通部觀光局將近一研擬規劃，讓未來國旅卡的使用，也也可結合公共交通工具、地方特色景點、特約商點等，以套裝行程方式，刺激地方消費，也讓民眾可以享受折扣。

國旅卡自明年起將有一半額度（八千元）限用在國內團體旅遊及套裝行程，引發公務員不滿。賀陳旦今天表示，目前正鼓勵地方政府提報特色景點、行程，觀光局將會統整規劃，讓國旅卡的使用也可以結合公共交通工具，民眾想要搭乘台鐵、高鐵出遊也可以，以類似自由行的方式進行旅遊；重點不只是「行」，利用電子票證也可以結合特約商店、旅宿、遊樂區等，讓民用旅遊享折扣。

對於規劃的行程內容，賀陳旦也說，未來行程選擇一定會擴大，且會跟地方政府做結合。

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  • 交通部長賀陳旦。（資料照，記者簡榮豐攝）

    交通部長賀陳旦。（資料照，記者簡榮豐攝）

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