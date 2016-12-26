和趙藤雄對罵 柯坦言：素人就是笨！

2016-12-26 11:36

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今早接受台北之音蔻蔻早餐專訪，談到大巨蛋案，柯文哲表示，他唯一犯的真正錯誤就是「不要隨之起舞」，意即遠雄董事長趙藤雄罵他，他不應該回嘴，如果重來一遍「我只要冷冷回答，請你趕快通過內政部營建署台灣建築中心防火避難性能審查，儘速送到北市府來」，柯還感嘆「我們這種素人就是笨！」

柯文哲指出，大巨蛋100年通過建照後，從來沒有按照那個圖施工，施工日商大林組營造卻對北市府說從頭到尾都按圖施工，「所以趙藤雄也覺得很冤枉，說以前都可以不按圖施工，為什麼現在按圖施工？我說你（趙）這樣講，我實在回答不下去」、「他（趙）說不然蓋好給你（北市府）罰錢而已，我說你（趙）蓋完都蓋完，安全問題怎麼解決？」

柯文哲表示，大巨蛋在台灣建築中心審兩年審不過去，「干我屁事！」因為100年大巨蛋取得的建照，其環評核准是6萬人（引進人口），但至營建署申請防火避難性能審查時申請14萬人，「你是委員你敢簽嗎？嚇都嚇死了，所以拖那麼久」柯說明，大巨蛋通過台灣建築中心審查後，要送至北市府審查，如果用6萬人營運，那很快。

柯文哲還表示，前兩任市長於大巨蛋垮掉，就是因為選票壓力妥協。

遠雄：口水戰是市府引起、沒有不按圖施工

不過，遠雄企業團發言人楊舜欽發聲明稿澄清，遠雄從沒有說過，以前可以不按圖施工。市府所稱未按圖施工，起於市府不認102年5月2日通過的圖說，目前已在高等行政法院中審理；市長不應對審理中案件，妄自揣測誤導。楊舜欽還說，大巨蛋容留人數不是市長說的6萬人！6萬是環評引進人口數，14萬是建築中心審查的避難人數。

楊舜欽指出，大巨蛋口水戰是市府引起，罔顧談判內容，污衊一身酒氣，半夜在臉書發文罵髒話的都是市府，是誰在挑起口水戰；遠雄為終止口水戰已提起相關民事訴訟。