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保障同性戀組家庭 陳定南15年前早就推動立法

保障同性戀組家庭，陳定南15年前早就推動立法。（記者簡惠茹攝）

2016-12-26  11:46

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕早在2001年，陳定南當時擔任法務部長時，就曾指示「人權保障基本法」草案中，應該新列入政府應尊重同性戀權益，讓同性戀男女也可以依法組成家庭並收養子女，將同性戀人權納入法規保障，當時更是台灣首見，只可惜最後草案不了了之。

當時的「人權保障基本法」草案第二十四條指出，「國家應尊重同性戀者之權益。同性男女得依法組成家庭及收養子女。」條文說明如下，「同性戀觀念已漸為世界各國承認，為維護同性戀者人權，爰於第一項規定國家應尊重同性戀者之權益，並於第二項規定，同性男女得依法組成家庭，並收養子女；參考憲法第七條。」

根據2001年6月26日《中國時報》報導，法務部依照法務部長陳定南的指示，將同性戀權益納入「人權保障基本法」草案，一旦完成立法，同性戀只要取得法源依據，即可「依法」組成家庭、收養子女。2001年6月27日台灣立報指出，法務部長陳定南針對法務部草擬同性戀可組家庭的相關法案表示，這項法案雖無法讓同性戀團體完全滿意，但是對台灣而言，已經跨出一大步。

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