國家講座頒獎 陳建仁：發光發熱 讓全世界看見台灣

第20屆國家講座暨第60屆學術獎頒獎典禮26日舉行，副總統陳建仁（中）出席致詞及頒獎表揚國家講座主持人並與教育部次長陳良基（左五）和得獎人合影。（記者簡榮豐攝）

2016-12-26 11:33

〔記者黃邦平／台北報導〕教育部第20屆國家講座及第60屆學術獎今天頒獎，副總統陳建仁致詞時也期許所有獲獎者，都能繼續在學術研究上發光發熱，讓全世界看見台灣。

獲選為國家講座主持人，未來3年內將由教育部每年提供100萬元獎助，二度獲獎就可以晉身終身榮譽國家講座主持人；今年台灣大學藝術史研究所講座教授謝明良、清華大學化學系特聘講座教授王素蘭、成功大學生物科技與產業科學系講座教授羅竹芳3人，都是第2次獲得國家講座主持人榮銜，也成為「終身榮譽國家講座主持人」。

謝明良的研究中心是中國陶瓷文化史，卻能融合西方圖像、台灣沈船等資料，從東亞擴及到亞洲與歐洲間貿易與文化交流演進；羅竹芳找到草蝦體內有利白點病毒複製的基因，破解20年來重挫全球養殖業的新興疾病；王素蘭專長在奈米孔洞晶形物質與晶體結構研究，首度建立無機孔徑控制理性合成技術。

王素蘭代表得獎者致詞時說，學術研究環境不論溫馨或冷漠都是肥沃的土壤，即使是最基礎的科學研究，也能提供往上茁壯、開花結果的動能，今年有4位女性獲獎，也是歷年最多，希望能有更多女性投入研究工作。

獲得國家講座主持人的還有台灣大學理學院學術副院長梁庚辰、清華大學研發長郭瑞年、中興大學講座教授葉錫東、台灣科技大學副校長李篤中、中山大學副校長翁金輅、清華大學通訊工程研究所所長張正尚。

今年學術獎13位得獎者分別是：中研院研究員李明輝、清華大學名譽退休教授梅廣名、中央大學教授陳彥良、政治大學教授張卿卿、台灣大學教授陳川洲、清華大學教授張敬民、清華大學教授曾勝滄、台灣大學教授江伯倫、陽明大學教授吳肇卿、中研院特聘研究員簡正鼎、中央大學講座教授范國清、台灣大學特聘教授陳文章、清華大學教授許健平。

陳建仁曾獲第40屆學術獎、第一屆國家講座主持人，他致詞時也強調，政府也將推動科學技術基本法修法，鬆綁法規，讓學術技術與人才加速進入產業，也讓學界人才可以直接投入產業、創業。