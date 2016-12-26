學生扮納粹被狠批 郁慕明：總統府應向學生道歉

2016-12-26 11:03

〔記者林良昇／台北報導〕新竹光復中學學英在校慶扮演納粹，總統府對德國、以色列致歉，校長也辭職下台，新黨主席郁慕明今在臉書發文質疑，政府是見了「洋人」抗議就卑躬屈膝，「真的有嚴重至此嗎？」還呼籲總統赴向學生道歉。

郁慕明表示，新竹光復中學校長辭職，只因學生校慶變裝秀扮演納粹，以色列、德國譴責，總統府便立即狠批學生，還大砍教育補助，逼得校長下台止血，「我要問：真有嚴重至此嗎？」

郁慕明說，不解政府為何不據理力爭還原實情，「見了洋人抗議就卑躬屈膝，一副奴才相！」高中校園裡的變裝活動，主題為「古今中外歷史人物」，並非宣揚納粹，是外界擴大解讀，引發洋人有意見，校長、師生不由分說就得謝罪，這就是西方和蔡英文所謂的多元民主？

郁慕明說，若因為一場校內活動得罪洋人，校長就必須下台贖罪，那所謂「太陽花學運」學生還可以不上課到校外串聯、遊行、佔領官署、攻擊行政院等種種不法，為何都被允許？不該被批判？光復中學只是拿道具演戲，部分暴力分子付諸實現大搞民粹，高舉「支那賤畜外來種滾」發動準政變，不才正是當代的納粹法西斯嗎？

郁慕明認為，學生是無辜的，「不教而殺謂之虐！」總統府因外國抗議自失立場，將學生推上火線祭旗，總統府應向這些學生道歉，教育部門也應立即慰留校長，保留原來補助經費，並著重歷史教育導正學子認識二戰侵略罪行，才是處理事情的正途。