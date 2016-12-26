台生扮納粹風波 郁慕明有「與眾不同」看法

2016-12-26 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市私立光復高中日前校慶，竟有學生在遊行活動扮裝成納粹軍團，引發以色列駐台辦事處、德國在台協會提出嚴正抗議，迫使教育部做出懲處，總統府也聲明譴責並向相關國家致歉，光復中學校長程曉銘也在昨天請辭，希望平息糾紛。對此，新黨黨主席郁慕明在今天在臉書發文認為，「真有嚴重至此嗎？」

郁慕明表示，「這只是一個高中校園裡的學生活動，又沒招搖也沒宣揚，目的僅為訓練學生團體創意勞作。有班級扮納粹的原因，是因為今年變裝主題為『古今中外歷史人物』，並非宣揚納粹。之所以釀成風波，是外界擴大解讀…」。

郁慕明認為，「今天在台灣的當權者，長期放任『台灣民政府』…放任自己其實就是讚揚日本軍國主義的共犯！…『太陽花學運』學生還可以不上課到校外串聯、遊行、佔領官署、攻擊行政院等種種不法…高舉『支那賤畜外來種滾』發動準政變，不才正是當代的納粹法西斯嗎？」

郁慕明強調，「當各界從總統府到社會輿論猛烈抨擊學生，新黨必須言人所不敢言，明確指出學生是無辜的，不教而殺謂之虐！總統府只因外國抗議就自失立場，將學生推上火線祭旗，把校園文創表演扭曲成宣揚納粹的政治事件，我們呼籲總統府應向這些學生道歉。教育部門砍殺補助，造成壓力逼迫校長辭職，應該立即慰留校長，保留原來補助經費，著重歷史教育撥亂反正，導正學子認識二戰侵略罪行，才是處理事情的正途！」