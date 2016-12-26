挺同性婚姻 同婚團體呼籲用愛守護立院
挺婚姻平權修法的團體26日舉辦「爭取婚姻平權，用愛守護立院」活動，現場安排做操等各種課程，讓挺同團體活動筋骨，同時守候立法過程。（記者張嘉明攝）
〔記者陳炳宏／台北報導〕由於今日是婚姻平權的民法修正草案在立法院司法及法制委員會首次進入「逐條審查」階段，關係到法案能否順利出委員會，邁向下一階段協商，挺同婚團體，，一早8點即在濟南路集結，發起「爭取婚姻平權用愛守護立院」行動，並高呼「民法要平等、立委不要等」，而反同團體則在中山南路集結，並高喊「婚姻家庭、全民決定」要求婚姻平權法案應該交付公投，而到早上10點半左右，挺同反同陣營皆已聚集約3萬名群眾。
包括台灣同志諮詢熱線協會、台灣同志家庭權益促進會、婦女新知基金會、同志人權法案遊說聯盟、真光福音教會、同光同志長老教會 Queermosa Awards酷摩沙獎、與基本制作等，主要推動婚姻平權的幾個團體表示，今天立院將審查4個婚姻平權修法草案，除17日審查的尤美女版、許毓仁版、時代力量黨團版等3個提案外，這次也新加入立委蔡易餘提出的民法修正案，挺同婚團體表示，今日草案能否順利完成初審、送法案出委員會，邁向下階段的朝野協商，將是全球矚目的國際話題。
挺同婚團體表示，由於各版修法方式不同，也因此造成部分差異，許毓仁版與時代力量版修改稱謂的修法方式，僅處理了民法當中的權利義務關係，對於民法外的其他法律或行政命令中提及 「夫妻」、「父母」等文字則無法適用，日後必須不斷修訂散落不同法律下的相關稱謂，才能完全保障同志家庭的權益。
挺同團體籲請各黨立委務必支持民團版草案（尤美女委員提案）；團體表示，近來由於有些反同人士頻頻對外放話，試圖在法案審查的時候引起對立與衝突，婦女新知基金會董事瞿欣怡發言時表示：「過去這幾十年來，同志為了婚姻平權不停的努力，各種理性的溝通，卻一直被抹黑」。
瞿欣怡指出，常被抹黑的校園性別平等教育，不是要把孩子教成同性戀，而是要教孩子如何跟同性戀孩子相處，及停止霸凌跟自己不一樣的同性戀孩子；也懇請同志朋友們，不要理會各種挑釁、不要回應惡意引誘、遇到可能的暴力攻擊也請保護自己，不需要為了別人的惡，而改變自己的良善美好。
瞿欣怡說，台灣的同志初衷都是因為愛，才走到這裡，要求的也是希望同志可以以愛與平等成家，未來也要溫柔堅定守護法案與孩子，直到歧視消逝的那一天。
今天現場也出現真光福音教會、同光同志長老教會等宗教團體，聲援同性婚姻、婚姻平權。
挺婚姻平權修法的團體26日舉辦「爭取婚姻平權，用愛守護立院」活動，許多挺同民眾參與。（記者張嘉明攝）
挺婚姻平權修法的團體26日舉辦「爭取婚姻平權，用愛守護立院」活動，現場安排做操等各種課程，讓挺同團體活動筋骨，同時守候立法過程。（記者張嘉明攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急升空
- 獨家》空軍出動RF-16偵照機 拍到遼寧號囉！
- 傅崐萁就職7週年 誓言「掃除地方垃圾」
- 民法修正案 邱太三：明年二月提同性伴侶法
- 高度爭議法案 反同婚團體：冷靜下來，事緩則圓
- 英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲（影音）
- 一個控溫水瓶 驚覺台灣不見了
- 白宮最後耶誕夜 歐巴馬感性談「包容」
- 台日高中棒球菁英賽／曾連投10K 竹田祐「94狂」
- F奶女優「三上悠亞」跳戀舞 太甜美網友都瘋了
- NBA》杜蘭特輸球就是爽？魏少衝出球場忘情大叫（影音）
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MND monitoring Chinese naval vessels
- 花毯節充氣小馬引人潮 竟不到1天就陣亡
- 劉曉波遭囚7週年 港人遊行要求釋放
- 遼寧號逼近？我F16深夜升空
- 蔡：18趴可提早4年內退場
- 襲胸裝沒事逛夜市 路人圍住報警送辦
- 同志伴侶證 今起開放申請
- 教宗發表耶誕文告 呼籲終止敘利亞內戰
- 遊南庄走馬看花 鄉長：旅客需再教育
- 徐若瑄產後首獻聲 背歌詞備戰上《紅白》
- 納粹爭議後 光復中學又爆cosplay霧社事件
- 星期專訪》中研院長廖俊智︰急盼萬靈丹 台灣恐走偏
- 興航兩岸航線時間帶 恐遭中國收回
- 職域轉換 規劃採年資併計、年金分計
- 德國發現二戰1.8噸未爆彈
- 桃市》走「全台最長吊床式吊橋」 等明年中
- 混進喜宴白吃白喝 順手偷走18萬元相機
- 休傑克曼聖誕驚魂記 下海游泳驚遇大白鯊
- 自由共和國》津上俊哉／中國能否處理好「殭屍企業」
- 甩婚變大吃大喝 謝欣穎：不要再說我沒吃東西！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Members of famed Russian army choir die in air crash
- 若台海戰爭爆發 中官媒：台美合作也贏不了中國
- 曾淑美／同詩於一代 － 關於吳介民，和他的詩
- 貝克漢踢球一把罩 洗手做羹湯廚藝了得
- 聯國通過中止屯墾案 以進行報復
- 墨西哥血腥耶誕節 1天內13人疑遭幫派屠殺
- 留住人才 陳添枝︰新創 打造年輕人舞台
- NBA》耶誕大戰火藥濃 勇士更衣室被貼挑釁海報
- 〈戀愛翹翹板〉男友外派延誤婚事 返台無期孤單難耐
- 南投4場茶賽展售 同日登場較勁
- 把仇恨化為甜蜜 挺同廣告遞出橄欖枝
- 袁惟仁簽字離婚 黃安落井下石「長得那麼醜」
- NBA》柯瑞MVP身手不再？柯爾：他還在適應中
- 〈愛情軍師團〉12月徵文啟事
標題：挺同性婚姻 同婚團體呼籲用愛守護立院
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email