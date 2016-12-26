挺同性婚姻 同婚團體呼籲用愛守護立院

挺婚姻平權修法的團體26日舉辦「爭取婚姻平權，用愛守護立院」活動，現場安排做操等各種課程，讓挺同團體活動筋骨，同時守候立法過程。（記者張嘉明攝）

2016-12-26 10:45

〔記者陳炳宏／台北報導〕由於今日是婚姻平權的民法修正草案在立法院司法及法制委員會首次進入「逐條審查」階段，關係到法案能否順利出委員會，邁向下一階段協商，挺同婚團體，，一早8點即在濟南路集結，發起「爭取婚姻平權用愛守護立院」行動，並高呼「民法要平等、立委不要等」，而反同團體則在中山南路集結，並高喊「婚姻家庭、全民決定」要求婚姻平權法案應該交付公投，而到早上10點半左右，挺同反同陣營皆已聚集約3萬名群眾。

包括台灣同志諮詢熱線協會、台灣同志家庭權益促進會、婦女新知基金會、同志人權法案遊說聯盟、真光福音教會、同光同志長老教會 Queermosa Awards酷摩沙獎、與基本制作等，主要推動婚姻平權的幾個團體表示，今天立院將審查4個婚姻平權修法草案，除17日審查的尤美女版、許毓仁版、時代力量黨團版等3個提案外，這次也新加入立委蔡易餘提出的民法修正案，挺同婚團體表示，今日草案能否順利完成初審、送法案出委員會，邁向下階段的朝野協商，將是全球矚目的國際話題。

挺同婚團體表示，由於各版修法方式不同，也因此造成部分差異，許毓仁版與時代力量版修改稱謂的修法方式，僅處理了民法當中的權利義務關係，對於民法外的其他法律或行政命令中提及 「夫妻」、「父母」等文字則無法適用，日後必須不斷修訂散落不同法律下的相關稱謂，才能完全保障同志家庭的權益。

挺同團體籲請各黨立委務必支持民團版草案（尤美女委員提案）；團體表示，近來由於有些反同人士頻頻對外放話，試圖在法案審查的時候引起對立與衝突，婦女新知基金會董事瞿欣怡發言時表示：「過去這幾十年來，同志為了婚姻平權不停的努力，各種理性的溝通，卻一直被抹黑」。

瞿欣怡指出，常被抹黑的校園性別平等教育，不是要把孩子教成同性戀，而是要教孩子如何跟同性戀孩子相處，及停止霸凌跟自己不一樣的同性戀孩子；也懇請同志朋友們，不要理會各種挑釁、不要回應惡意引誘、遇到可能的暴力攻擊也請保護自己，不需要為了別人的惡，而改變自己的良善美好。

瞿欣怡說，台灣的同志初衷都是因為愛，才走到這裡，要求的也是希望同志可以以愛與平等成家，未來也要溫柔堅定守護法案與孩子，直到歧視消逝的那一天。

今天現場也出現真光福音教會、同光同志長老教會等宗教團體，聲援同性婚姻、婚姻平權。

挺婚姻平權修法的團體26日舉辦「爭取婚姻平權，用愛守護立院」活動，許多挺同民眾參與。（記者張嘉明攝）