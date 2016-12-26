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去函8次婦聯會仍未改善 葉俊榮：不排除解散

2016-12-26  10:47

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨附隨組織婦聯會為政治團體，自1950年成立至今財報均不透明，內政部自2006年開始去函8次，要求婦聯會提供財報均未果。內政部長葉俊榮今於內政委員會答詢時表示，一切依照程序來走，也不排除解散婦聯會。

婦聯會徵收勞軍捐、相關資產均未按照規定申報，每年均以未經過黨員同意不願提供財報，但內政部去函7次均未果，今年7月依人團法第五十八條提向附聯會提出警告，婦聯會還提起訴願。

立法院內政委員會10月間也作成決議，要求內政部應於3個月內就地籍資料主動清查，婦聯會或其附隨組織的名下不動產資料，以利清查是否有不當取自國家的資產，若婦聯會仍拒絕提供，內政部應依人團法處理。

民進黨立委賴瑞隆詢問葉俊榮個案處理進度。

葉俊榮回應，內政部一再行文婦聯會，但婦聯會至今仍未辦理，顯見這個團體對內政部的要求並沒有配合，本月21日有再次行文，希望15日內配合內政部提供相關資料，如果沒有，請會計師查帳。

賴瑞隆進一步詢問，若婦聯會仍持續不配合，是否考慮依照人民團體法解散婦聯會？

葉俊榮說，「這都不排除」。一切按照程序來走，希望婦聯會好好配合。

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  • 內政部自2006年開始去函8次，要求婦聯會提供財報均未果。內政部長葉俊榮（見圖）今於內政委員會答詢時表示，一切依照程序來走，也不排除解散婦聯會。（資料照，記者林正堃攝）

    內政部自2006年開始去函8次，要求婦聯會提供財報均未果。內政部長葉俊榮（見圖）今於內政委員會答詢時表示，一切依照程序來走，也不排除解散婦聯會。（資料照，記者林正堃攝）

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