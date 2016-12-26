談張榮味 柯P：是黑道嗎？我沒在怕

2016-12-26 10:37

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲因台北農產運銷公司人事案，見過前雲林縣長張榮味，台北之音蔻蔻早餐節目主持人周玉蔻今上午直指，柯選前總幹事姚立明對此很失望，談到張榮味來歷；柯文哲說，「我搞不清楚，是黑道嗎？」、「他（張）嚇我，我也不會聽他的，反正我這市長也是24小時警察保護，沒在怕什麼。」

周玉蔻表示，姚立明、不當黨產處理委員會委員楊偉中都對柯文哲與張榮味見面很失望，周還質疑柯文哲與張榮味劈腿。但柯文哲隨即解釋，從頭到尾 張榮味跑到我辦公室講10分鐘，好像跟他妹婿全國農會總幹事張永成一起來，北農總經理韓國瑜「是他（張）小弟有跟來」。

柯文哲還說，「我劈什麼腿？」強調自己沒理張榮味，只是覺得不需要殺成那樣，只要農產公司品質好、價格合理，他不管誰來當總經理；以前北農都是虧錢，韓國瑜當總經理時至少是賺錢的，「你看以前有多黑」。

但周玉蔻質疑，柯文哲可以叫北市府發言人林鶴明、媒體事務組秘書葉芝邑趕走張榮味啊！柯文哲強調，張榮味直接闖進來辦公室，他沒有請張來。

柯文哲證實，與張榮味見面時，被張嗆「你要當民進黨細漢？」，當下則回應張「我是肖仔」。至於自己是否被張榮味恐嚇？柯文哲說，張榮味嚇他，他也不會聽張的，反正他這市長也是24小時警察保護，也沒有在怕什麼。說張榮味黑道，不怕張生氣？柯說，「我也沒辦法。」

談到外傳北農前董事長許長仁為了保住董座位置曾向張榮味下跪？柯文哲僅表示，江湖上這樣傳言。