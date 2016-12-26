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陳水扁致詞內容踩線？中監：沒有違規

陳水扁於前日出席陳幸妤新診所開幕並致詞。（資料照，記者王俊忠攝）

2016-12-26  10:40

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁在前日出席女兒陳幸妤新診所開幕，並在睽違8年之後首度於公開場合致詞，但因過程中提及前總統馬英九等人，被質疑是否違反保外就醫規定。台中監獄副典獄長林順斌表示，經全程觀看直播後，確認陳水扁沒有違規。

陳水扁雖然獲得保外就醫得以外出活動，但仍被限制不得出席政治活動和公開演講。綜合媒體報導，林順斌今日表示，中監已針對陳水扁致詞一事是否違規開會討論，在監方人員全程觀看致詞過程後，認定內容以親情、感謝為主，沒有違規。

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