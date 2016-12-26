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聖國遭中操作斷交 陸委會：中國藉機炒作一中原則

2016-12-26  10:32

〔記者蕭婷方／台北報導〕我國友邦聖多美普林西比21日宣布將與我國斷交。親民黨立委陳怡潔說，斷交原因陸委會與外交部不同調，要求陸委會主委張小月再次說明。對此，張小月說，是聖國出現財務缺口，被中國藉機炒作一中原則。

陳怡潔質疑，聖國與我國斷交，陸委會表示為中國打壓，但外交部新聞稿卻指出，斷交主因為聖國出現財務缺口，指政府內部說法不一。

張小月今詢答時說，聖國出現很大的財務缺口、黑洞，所以被中國藉機炒作一中原則，中國操作手法非常不友好，對於兩岸關係是一種非常負面的做法

面對陳怡潔質疑未來將產生雪崩式外交狀況？張小月也說，多年來中國對台打壓，破壞我國和邦交國的關係，這些壓力一直存在，會特別注意，會嚴防下一個、第二個聖多美的發生。

張小月說，兩岸關係要有內心與智慧，雙方應該要求同存異，即使立場不同，都要溝通對話，積極爭取和解合作；張並強調，中華民國是主權國家，拓展國際空間也是符合眾人期待，未來要抗議的時候，我們也會表達堅定立場，還會繼續呼籲中國要坐下來協商。

對於總統蔡英文即將出訪中南美洲友邦，中國是否會對台持續打壓？張說，在國安會中有討論過。既然有發生聖多美的事情，應該要高度戒慎恐懼與特別注意。

張更強調，馬前總統任內，我們也和甘比亞斷交，所以不管哪一個政黨，中國對台國際壓縮打壓多年來一直存在。

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  • 行政院大陸委員會主委張小月（中）。（資料照，記者陳志曲攝）

    行政院大陸委員會主委張小月（中）。（資料照，記者陳志曲攝）

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相關關鍵字： 中國 台聖斷交 張小月 甘比亞 聖多美 聖多美普林西比
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