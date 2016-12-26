想連任卻滿意度直直落 柯P：投票當天民調高就好

台北市長柯文哲今日接受台北之音蔻蔻早餐主持人周玉蔻專訪，表示只要投票當天民調高就好。（記者簡榮豐攝）

2016-12-26 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今早接受《蔻蔻早餐》廣播節目專訪，談到有連任意圖但現在民調低迷，他直言只要投票當天高就好。柯P還以連續劇來比喻，一般來說要全年都有高收視率相當難，而他可是到15個月之後才民調下跌，已經很不錯了。

柯文哲在討論民調問題時，提到他大學同學的考試技巧，就是考前、考後都不會也沒關係，只要考試的時候會就好。柯P接著分析，他在2014年的打法要在2018年複製，幾乎是不可能的事，就像賈伯斯從賣電腦到改賣iPhone，所以沒有一套東西可以從頭到尾都賣得很好，必須要有新的東西出現。

至於是否有和民進黨整合的問題？柯文哲表示民進黨是重要盟友，當然是要爭取成為朋友，不過可能人家也不想整合。但他強調這都是假設性問題，畢竟自己最大的敵人就是柯文哲，而他現在的目標就是把工作做好。

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