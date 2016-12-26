| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
柳營老夫婦騎機車遭撞重傷 生命垂危 貪警李世昌坦承收賄千萬 雄檢偵結貪污治罪起訴 BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 政治

想連任卻滿意度直直落 柯P：投票當天民調高就好

台北市長柯文哲今日接受台北之音蔻蔻早餐主持人周玉蔻專訪，表示只要投票當天民調高就好。（記者簡榮豐攝）

2016-12-26  10:33

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今早接受《蔻蔻早餐》廣播節目專訪，談到有連任意圖但現在民調低迷，他直言只要投票當天高就好。柯P還以連續劇來比喻，一般來說要全年都有高收視率相當難，而他可是到15個月之後才民調下跌，已經很不錯了。

柯文哲在討論民調問題時，提到他大學同學的考試技巧，就是考前、考後都不會也沒關係，只要考試的時候會就好。柯P接著分析，他在2014年的打法要在2018年複製，幾乎是不可能的事，就像賈伯斯從賣電腦到改賣iPhone，所以沒有一套東西可以從頭到尾都賣得很好，必須要有新的東西出現。

至於是否有和民進黨整合的問題？柯文哲表示民進黨是重要盟友，當然是要爭取成為朋友，不過可能人家也不想整合。但他強調這都是假設性問題，畢竟自己最大的敵人就是柯文哲，而他現在的目標就是把工作做好。

相關影音

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 2018選舉 台北市長 柯P 柯文哲 民調
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：想連任卻滿意度直直落 柯P：投票當天民調高就好


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.