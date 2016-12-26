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共軍航母通過鵝鑾鼻海域 軍方：海空兵力警戒

2016-12-26  10:36

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部今天上午指出，中共遼寧號航母由5艘作戰艦護衛下，於昨天晚上8時沿我國東南防空識別區外20海浬經巴士海峽航行。今天上午9時通過屏東鵝鑾鼻南方90海浬（150公里）續向西南航行，我均有預置海、空兵力全程警戒、監偵與應處，籲請國人安心。

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  • 中共遼寧號航母由5艘作戰艦護衛下，今天上午9時通過屏東鵝鑾鼻南方90海浬（150公里）續向西南航行。示意圖。（資料照，記者陳彥廷攝）

    中共遼寧號航母由5艘作戰艦護衛下，今天上午9時通過屏東鵝鑾鼻南方90海浬（150公里）續向西南航行。示意圖。（資料照，記者陳彥廷攝）

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