共軍航母通過鵝鑾鼻海域 軍方：海空兵力警戒

2016-12-26 10:36

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部今天上午指出，中共遼寧號航母由5艘作戰艦護衛下，於昨天晚上8時沿我國東南防空識別區外20海浬經巴士海峽航行。今天上午9時通過屏東鵝鑾鼻南方90海浬（150公里）續向西南航行，我均有預置海、空兵力全程警戒、監偵與應處，籲請國人安心。